ufficiale Hellas Women, addio al capitano Motta. Il club: “Eternamente gialloblù”

L’Hellas Verona Women ha salutato sui propri canali ufficiali il capitano Giorgia Motta. “Eternamente gialloblù. Ci hai regalato un sogno. Perché con te in campo giocavamo sempre in casa. Sei stata una guida, il nostro Capitano. Grazie, oggi e per sempre, Giorgia”.

È il messaggio del club veneto che riporta anche le parole della calciatrice: "Il mio ultimo anno, la salvezza voluta a tutti i costi e raggiunta da 𝑪𝑨𝑷𝑰𝑻𝑨𝑵𝑶 del mio Verona, grazie ad un gruppo fantastico e al termine di una stagione indimenticabile La chiusura di un cerchio a dir poco perfetto”.

