ufficiale Hellas Women, sarà Veronica Brutti la nuova allenatrice. Giorgia Motta la sua vice

vedi letture

Hellas Verona Women comunica di aver affidato a Veronica Brutti - già alla guida della Primavera gialloblù - la conduzione tecnica della Prima Squadra fino al termine della corrente stagione.

Nata a Verona, l'11 settembre 1987, Veronica Brutti è un ex calciatrice - di ruolo centrocampista - con vent'anni di carriera calcistica alle spalle, trascorsa tra Serie A Femminile e Nazionali giovanili Under 19 e Under 20.

Mister Brutti inizia la sua carriera da allenatrice nel 2012, facendo esperienza per 5 anni nel Settore Giovanile maschile e nella Scuola Calcio Maschile dell'Hellas Verona FC. A questo impegno affianca il ruolo di pedagogista e allenatrice nel Dipartimento Junior AIC (2013-2018), di Selezionatrice della rappresentativa provinciale Under 15 Femminile (2016-2018) e di Responsabile Calcio Femminile della Delegazione FIGC di Verona (2017-2018). Nel settembre 2019, inoltre, consegue a Coverciano l'abilitazione UEFA A come allenatrice.

Nella stagione 2018/19 ricopre il ruolo di allenatrice della Primavera Femminile ChievoValpo, mentre dall'anno successivo torna a vestire i colori gialloblù, diventando prima mister della squadra Under 17 Femminile dell'Hellas Verona Women e - dalla stagione 2020/21 - Allenatore della Primavera Femminile dell'Hellas, ruolo che ha ricoperto sinora.

All'interno del suo staff, inoltre, mister Brutti avrà il supporto di una vera e propria bandiera gialloblù, l'ex capitano Giorgia Motta, che ricoprirà il ruolo di allenatore in seconda.

Il Club rivolge a mister Veronica Brutti un caloroso in bocca al lupo, augurando buon lavoro a lei e al suo staff.