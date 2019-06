Il divieto-boomerang dell'Australia: "Campionato italiano poco allenante"

© foto di www.imagephotoagency.it

Una regola non scritta della Federcalcio australiana impedisce alle calciatrici del paese oceanico tesserate per la W-League di andare a giocare nel campionato italiano di Serie A. Lo ha rivelato Carolina Morace, ex calciatrice ora allenatrice e commentatrice per Sky Sport, nel corso della sfida fra Australia e Italia dei Mondiali femminili. Il motivo, spiega sempre Morace è che l’Australia considera il nostro campionato di basso livello, quindi poco allenante per una Nazionale che attualmente occupa il sesto posto nel Ranking mondiale.

Un divieto che suona stonato, forse anche come assurdo, specialmente all’indomani della vittoria delle azzurre sulle Matildas arrivata in rimonta grazie alla doppietta di Barbara Bonansea. Vittoria e non solo perché nella seconda frazione di gioco, al netto di qualche momento di sofferenza, l’Italia è stata padrona del campo e creato molte più occasioni rispetto alle più quotate avversarie fino a quella rete al 95° che ha fatto esplodere il tifo azzurro allo stadio e a casa e regalato un successo preziosissimo alle ragazze di Bertolini che ora possono guardare con maggior ottimismo al passaggio del turno. E chissà se quella rete nel finale, di rapina come è stata definita in un tweet – mal interpretato – delle australiane, non faccia cadere anche un divieto che forse poteva valere anni fa, ma che ora appare oggettivamente non attuale.