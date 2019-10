Inter Women, Marinelli: "Avrei preferito giocare male e vincere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, Gloria Marinelli ha parlato a Sky Sport: "Avrei preferito giocare male e vincere, l'ho detto anche ad una mia compagna. Perdere un derby è dura per noi giocatrici, non vorrei essere scortese ma rode un po'. Avrei preferito la vittoria. Le parole di mister Attilio Sorbi? Devo imparare a prendere le scelte giuste, a volte bisogna essere bravi a trovare il passaggio e il pertugio giusto. Lo imparerò con le partite. Io però sono orgogliosa di far parte di questa squadra, perché abbiamo dato tutto. Eravamo sudate e ci facevano male le gambe, questo vuol dire che abbiamo dato tutto e questa partita deve darci consapevolezza".