Italdonne, Bergamaschi indisponibile. L'esterno non prenderà parte alla sfida contro la Danimarca

Dopo sette vittorie in altrettanti incontri, e dopo aver spazzato via anche la Bosnia, l’ultima avversaria affrontata nel Gruppo B, la Nazionale Femminile è pronta a tornare in campo per continuare il percorso di qualificazione al Campionato Europeo del 2022. Stasera l’Italia si radunerà a Coverciano per preparare il match contro la Danimarca, che si disputerà martedì 27 ottobre allo Stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli (ore 17.30, diretta su Rai2).

Del gruppo di ragazze convocate la scorsa settimana dalla ct Milena Bertolini non farà parte la centrocampista del Milan Valentina Bergamaschi che, indisponibile, è stata esclusa dalla convocazione. Le calciatrici Elena Linari ed Elisa Polli sono state invece autorizzate a raggiungere il raduno nella giornata di mercoledì 21 ottobre.

L’ultimo confronto tra le due Nazionali risale al luglio 2013, quando le Azzurre guidate dall’ex Ct Antonio Cabrini si imposero 2-1 (reti di Gabbiadini e Mauro), ottenendo così il pass per i Quarti di finale dell’Europeo. In palio, questa volta, c’è la qualificazione diretta alla fase finale della competizione, alla quale parteciperanno le nove vincitrici dei gironi e le tre migliori seconde, mentre le sei restanti seconde classificate dovranno passare dai play-off.

Italia e Danimarca, rispettivamente al 14° e 16° posto del ranking FIFA, guidano a punteggio pieno il Gruppo B - le scandinave hanno però una miglior differenza reti - e si contenderanno il primo posto nel match di Empoli e nella gara in programma il 1° dicembre a Viborg. Si deciderà tutto in 180 minuti, quindi.

L’elenco delle convocate

Portieri: Francesca Durante (Hellas Verona), Laura Giuliani (Juventus), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Empoli), Alia Guagni (Atletico Madrid), Laura Fusetti (AC Milan), Martina Lenzini (Sassuolo), Elena Linari (Bordeaux), Cecilia Salvai (Juventus), Alice Tortelli (Fiorentina), Linda Tucceri Cimini (AC Milan);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (AS Roma), Marta Mascarello (Fiorentina), Martina Rosucci (Juventus);



Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Angela Pia Caloia (Oxford United), Valentina Giacinti (AC Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Empoli), Elisa Polli (Empoli), Daniela Sabatino (Fiorentina), Stefania Tarenzi (FC Inter).