Italdonne, definiti gli staff delle giovanili: Mazzantini all’U23, Leandri all’area scouting

Con l’avvicinarsi della ripresa delle attività internazionali, sono stati ufficializzati dalla FIGC gli staff delle Nazionali Giovanili Femminili, dall’Under 23 all’Under 16: in base alle proposte di Milena Bertolini, Ct della Nazionale A e Coordinatrice delle Giovanili, è stato definito un organigramma nel quale favorire una sempre maggiore sinergia tra i tecnici e promuovere uno scambio di esperienze tra le diverse squadre.

L’Under 23, che continua a lavorare a stretto contatto con la Nazionale A per agevolare una graduale integrazione delle ragazze più giovani nel gruppo delle Azzurre, è stata affidata a Selena Mazzantini, forte dell’esperienza come assistente all’Under 17. Con lei, in un’alternanza dettata dai rispettivi impegni con le altre squadre, ci saranno Viviana Schiavi ed Elena Proserpio Marchetti. Jacopo Leandri, che lascia l’Under 23 ma resta sulla panchina dell’Under 16, la più giovane delle Nazionali Femminili, è stato cooptato nella neo costituita Area Scouting Femminile che si affianca, all’interno della struttura operativa del Club Italia, alla stessa Area Maschile diretta da Mauro Sandreani, con l’obiettivo di arricchire la raccolta di informazioni tecniche sui profili più promettenti del calcio femminile italiano.

Enrico Sbardella e Nazzarena Grilli restano alla guida dell’Under 19 e dell’Under 17, che riprenderanno il cammino nell’Europeo di categoria nei prossimi mesi; con loro ci saranno come assistenti Elena Proserpio Marchetti e Selena Mazzantini, con quest’ultima che sarà sostituita da Viviana Schiavi in caso di un contemporaneo impegno delle Nazionali Under 23 e Under 17.

I prossimi impegni. La Nazionale A, a più di sei mesi di distanza dall’ultima partita giocata (la semifinale dell’Algarve Cup vinta 3-0 con la Nuova Zelanda nel marzo scorso), tornerà in campo per le qualificazioni al Campionato Europeo del 2022 giovedì 17 settembre allo stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli contro Israele e martedì 22 settembre al ‘BilinoPoje’ di Zenica con la Bosnia Erzegovina. Sempre a settembre, dal 12 al 20, è in programma l’Elite Round dell’Europeo Under 17 sospeso la scorsa stagione: la UEFA lo ha riprogrammato perché valido anche come qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA Under 17 Femminile prevista nel 2021 in India. Le Azzurrine affonderanno Grecia, Svizzera e le padrone di casa del Belgio. Nei prossimi mesi ripartirà anche l’attività ufficiale 2020/21 delle Nazionali Under 23, 19 e 16.



Di seguito il riepilogo degli staff tecnici delle Nazionali Femminili:

Coordinatore Nazionali Femminili: Milena Bertolini

Responsabile Area Scouting Femminile: Jacopo Leandri

Nazionale A: Milena Bertolini (tecnico); Nicola Matteucci (assistente); Francesco Perondi (preparatore atletico); Cristiano Viotti (preparatore dei portieri);

Nazionale Under 23: Selena Mazzantini (tecnico); Viviana Schiavi, Elena Proserpio Marchetti (assistenti); Antonino Nosdeo (preparatore dei portieri);

Nazionale Under 19: Enrico Maria Sbardella (tecnico), Elena Proserpio Marchetti (assistente), Adalberto Zamuner (preparatore atletico); Mattia Volpi (preparatore dei portieri)

Nazionale Under 17: Nazzarena Grilli (tecnico), Selena Mazzantini, Viviana Schiavi (assistenti), Fabio Patteri (preparatore atletico), Pasquale Pastore (preparatore dei portieri).

Nazionale Under 16: Jacopo Leandri (tecnico), Viviana Schiavi (assistente), Franco Olivieri (preparatore atletico), Silvio Gonella (preparatore dei portieri).