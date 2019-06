Italdonne, Fusetti: "Grandi emozioni, ma non abbiamo fatto ancora nulla"

Laura Fusetti, difensore dell’Italia femminile, ha parlato ai microfoni del sito della FIGC dopo l’ottimo esordio ai Mondiali: “Stiamo tutte benissimo, la vittoria di domenica scorsa è stata un’emozione incredibile, ma siamo già pronte per allenarci e preparare la prossima partita. Le emozioni sono state davvero tante, ma bisogna metterle da parte perché la prossima gara è ancora più importante. - continua Fusetti - La Giamaica è una squadra forte e dobbiamo stare tranquille, allenarci e poi dare il massimo in campo. L’obiettivo è andare il più avanti possibile e lo è dall’inizio. Questa prima vittoria non basta e siamo consapevoli di dover dare ancora di più”.

Che squadra è la Giamaica?

“Una squadra forte, che vuole fare bene, ma noi dobbiamo fare il nostro. Studieremo come giocano nei prossimi giorni per farci trovare pronti. Questo è un Mondiale un po' a sorpresa, basti vedere la nostra vittoria, in cui non bisogna dare nulla per scontato, ma spingere sempre al massimo.

Questa Nazionale intanto sta conquistando l’Italia

“Sono stati tantissimi allo stadio, tantissimi da casa. È stato bellissimo sentire tutto questo calore, un’emozione grandissima. Il loro tifo ci dà una grande carica e per questo ringraziamo tutti i tifosi”.