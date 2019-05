© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistata da Sky Sport il capitano della Juventus Women e della Nazionale italiana Sara Gama ha parlato dell’avventura iridata che inizierà per le azzurre fra un mese esatto con l’esordio contro l’Australia: “C’è molto entusiasmo e stiamo lavorando sodo come del resto fatto in tutta la stagione. Se si lavora così alla fine gli sforzi vengono ripagati e arrivi con slancio all’evento. - continua la centrale di difesa - Non vedo l’ora di essere in ritiro per poter lavorare. in palestra o sul campo, è lì che ti prepari e ti godi le emozioni. I tifosi? Ci sarà tantissimo pubblico, è un Mondiale che andrà in tv e sentiremo il calore di tutti quanti”.