La centrocampista della Roma Giada Greggi attraverso il proprio profilo Instagram ha parlato del suo esordio in Nazionale nella giornata di ieri a Palermo, faticando a trattenere l’emozione per il debutto azzurro: “Difficilmente potrò dimenticare le emozioni che ho provato oggi è il giorno che sognavo fin da bambina. Indossare la maglia azzurra, rappresentare la mia nazione facendo parte di questo splendido gruppo è motivo di grande orgoglio e responsabilità. Grazie per l’affetto e la fiducia che che mi state dimostrando”.