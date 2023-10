ufficiale Roma Femminile, Giada Greggi rinnova fino al 2027: "Felice ed orgogliosa"

La Roma annuncia che Giada Greggi ha prolungato il proprio contratto con il club fino al 30 giugno 2027: la calciatrice ha vestito la maglia della Roma fin dalla prima stagione nel 2018-19 vincendo una Coppa Italia, una Supercoppa e uno Scudetto da protagonista. Ecco le dichiarazioni riportate dal sito ufficiale giallorosso:

“Sono felice ed orgogliosa di continuare a indossare i colori della squadra che tifo da quando sono bambina. La squadra ed io siamo cresciute anno dopo anno, sia in Italia che in Europa, e percepisco ogni giorno l’ambizione del Club che si sposa perfettamente con la mia mentalità”, ha spiegato Giada. "Sono sicura che la Roma abbia ancora molto da darmi e per questo motivo dovrò ricambiare sul campo la fiducia che sento quotidianamente, lo devo alla società e a tutti i tifosi che in ogni partita colorano il Tre Fontane e ci seguono in ogni parte d’Europa”.

In queste stagioni ha raccolto 116 presenze, diventando la terza calciatrice con più presenze di sempre nella Roma, dietro a Serturini e Bartoli. Dei suoi 9 gol complessivi segnati, quello nella gara contro la Fiorentina che ha regalato lo Scudetto alla squadra resterà tra i momenti indimenticabili della storia giallorossa.

“Giada rappresenta perfettamente il profilo della calciatrice che vorremmo fosse sempre presente nella nostra squadra: una ragazza dalle grandi doti tecniche con una forte passione che la lega alla Roma”, ha commentato Betty Bavagnoli, Head of Women's Football. “In questi anni, col crescere della squadra è cresciuta anche Giada che da giovane promessa è diventata una calciatrice fondamentale per il nostro gruppo. Siamo orgogliosi di aver prolungato il suo contratto”.