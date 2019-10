Dopo la vittoria per 2-0, la quarta in quattro gare, contro la Bosnia Erzegovina la ct dell’Italia femminile Milena Bertolini si è congratulata con le sue calciatrici per la prestazione: “Sono felice per le ragazze che hanno conquistato una vittoria importante contro un’avversaria ostica. Mi è piaciuto l’approccio che abbiamo avuto, sappiamo che il girone è difficile, ma giocando così arriveranno altre vittorie. - continua Bertolini soffermandosi sull’ambiente - Palermo ha dato un’immagine meravigliosa, abbiamo bisogno di ricevere questo calore. Le ragazze hanno giocato bene anche grazie”.