© foto di Imago/Image Sport

Rachele Baldi, portiere dell'Empoli Ladies, è uno dei volti nuovi in azzurro. Queste le sue sensazioni raccontate al canale Youtube ufficiale della FIGC: “È sempre un'emozione e un onore vestire questa maglia. E potersi confrontare con le migliori giocatrici a livello nazionale e sono qui per fare bene, allenarmi bene e per imparare. Ho trovato un bel gruppo, molto unito, alcune ragazze già le conoscevo e sono stata accolta molto bene. Europeo? Io ci credo sempre, è bello essere qui per iniziare questo percorso e poi vedremo. Io punto sempre a fare bene”.