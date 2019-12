© foto di Insidefoto/Image Sport

Lunga intervista a Milena Bertolini su La Nazione in cui la ct dell’Italia femminile traccia il bilancio del 2019 e guarda al 2020 come l’anno della crescita. “La fotografia del 2019 è il gol di Barbara Bonansea al 95° nel debutto vincente contro l’Australia. A ripensarci l’emozione è ancora fortissima. Olanda? Abbiamo dato tutto, ma siamo arrivate troppo stanche dalla gara contro la Cina, se potessi rigiocherei contro di loro. Quest’anno è stato quello della ripartenza, mentre il prossimo dovrà essere quello della crescita, anche in termini di spettacolo. Dobbiamo proporre un calcio che attiri, ma vorrei anche una crescita strutturale con il prossimo campionato che dovrà partire con le atlete professioniste. - continua Bartolini – Il Mondiale ha iniziato a rompere la cortina dei pregiudizi, ma dobbiamo ancora lavorare molto nelle periferie del pallone”.