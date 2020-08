Italia femminile, Capotondi: "Emozionata per la nomina. Sarò a disposizione di Bertolini"

La nuova capodelegazione dell'Italia femminile Cristiana Capotondi, già vice-presidente di Lega Pro, ha parlato ai microfoni della FIGC del suo nuovo ruolo e della voglia di aiutare il calcio femminile a crescere ancora: “Sono molto emozionata per la nomina e voglio ringraziare il presidente federale Gabriele Gravina per la fiducia accordata. Non vedo l’ora di cominciare questa nuova esperienza e mettermi a disposizione della Ct Milena Bertolini, dello staff e delle calciatrici in vista degli importanti appuntamenti che ci attendono nei prossimi mesi. Sarà un onore dare il mio apporto al lavoro delle Azzurre e sostenerle in un viaggio che, a livello culturale e sociale, vale molto di più di quanto non possa esprimere il solo successo sportivo”.