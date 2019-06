Italia femminile, Gama: "Le olandesi hanno fantasia e velocità"

Fonte: Figc.it

Il capitano dell'Italia femminile Sara Gama ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Olanda: "Giochiamo contro delle grandi attaccanti, hanno fantasia e velocità: Miedema ha 22 anni ed è una giocatrice completa. Noi dobbiamo pensare a noi stesse e a mantenere il nostro gioco. Giocare alle 15? Diciamo che a Montpellier ci siamo abituate al caldo, abbiamo fatto rodaggio. Per noi il pubblico è un valore aggiunto, quando senti tutto questo affetto hai solo voglia di ricambiarlo e non deludere. Ci sono diversi pullman in arrivo dall’Italia di tifose e tifosi scatenati. I nostri sono pochi, ma fanno un gran casino".