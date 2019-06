Italia femminile, Gama: "Saremo pioniere per le nuove generazioni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistata dal Corriere della Sera il capitano dell’Italia femminile Sara Gama ha parlato dell’importanza che il Mondiale rivestirà per la crescita del movimento femminile in Italia: “Dopo vent’anni di assenza finalmente si va in campo. Saremo delle pioniere per le bambine che ci seguono e mi aspetto stadi pieni, grande fibrillazione e una competizione di qualità e alto livello. Il gap con Usa, Germania, Giappone piano piano si riduce. Noi punteremo sulle nostre caratteristiche che sono tecnica e tattica, anche se siamo migliorate fisicamente da quando ci alleniamo con club come Juventus, Milan, Roma, Fiorentina, che ci mettono a disposizione strutture all’altezza. Questo era il nostro tallone d’Achille in passato, mentre ora siamo delle professioniste di fatto”.

Di fatto, ma non come status visto che manca ancora la delibera federale come spiega la stessa Gama: “Qualche anno fa una delibera simile avrebbe ammazzato il movimento, ma oggi con i club maschili entrati nel mondo femminile la condizione è diversa. Non è un passaggio facile perché avrebbe un grosso impatto sul sistema, nessuno vuole spendere il doppio per noi. - conclude Gama - Per questo se la delibera dovrà essere associata a sgravi fiscali per il lavoro femminile”.