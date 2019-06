Italia femminile, Girelli: "Con la Giamaica sarà un'altra battaglia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiana Girelli, attaccante della Nazionale femminile, è stata intervistata dal canale Youtube ufficiale della FIGC in vista della sfida con la Giamaica, in programma venerdì alle ore 18.00: "Ho ricevuto tanti messaggi in questi giorni, la cosa più bella è che la gente si è emozionata. È una cosa bellissima, che va al di là del risultato sportivo. L'altra cosa bella è che tante bambine hanno iniziato a giocare a calcio. Abbiamo sentito una nazione intera vicina a noi, non a caso abbiamo vinto al 95' con l'Australia. Con la Giamaica sarà un'altra battaglia, sono una squadra fisica e veloce. Abbiamo tanto rispetto per le nostre avversarie, le affronteremo con spirito di sacrificio e consapevolezza nel nostro gioco".