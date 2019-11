© foto di Insidefoto/Image Sport

Cristiana Girelli, attaccante della Juventus e della Nazionale femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il match vinto 5-0 contro Malta, gara valida per le qualificazioni al prossimo Europeo: "Il nostro obiettivo era fare sei punti e segnare il maggior numero di reti, quindi siamo molto contente. Siamo rimaste in 10 oggi, ma siamo riuscite a trovare il quinto gol, nonostante il campo pesante che all'inizio ci ha fatto fare un po' di fatica in più. La fascia di capitano? Mi fa piacere averla indossata da titolare, soprattutto in Italia: è sempre una grande soddisfazione".