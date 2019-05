Italia femminile, Giuliani: "Andremo ai Mondiali libere mentalmente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Laura Giuliani, portiere dell’Italia femminile, dal ritiro di Brunico ha parlato ai microfoni della FIGC tornando con la mente al Mondiale Under 20 giocato nel 2012: “Ero talmente giovane che non probabilmente non mi sono neanche resa conto di aver fatto un Mondiale, ero tranquillissima. Il ricordo più bello fu durante la sfida contro la Nigeria, l’ultima nostra, mi ricordo il suono dei tamburi incessante, la gente che ballava e cantava e spero di ritrovare in Francia quello stesso clima perché al di là della competitività è bello vedere un’atmosfera e un contesto di gioia come deve essere in questa competizione”.

Ricordi anche il gol di Linari?

“Ricordo molto bene la sua punizione col pallone che si infilò all’incrocio dei pali opposto. La vidi da dietro, dalla mia posizione e ce l’ho ancora stampata in testa”.

Con quali sensazioni vi presentate al Mondiale di Francia?

“Adesso sento ancora più orgoglio nel vestire l’azzurro c’è più consapevolezza nei nostri mezzi e vivremo questo mondiale in modo diverso. Siamo una squadra giovane, ma con un giusto mix di esperienza e spensieratezza, andiamo a giocarci il nostro primo mondiale libere mentalmente cercando di divertirci e fare il massimo”.