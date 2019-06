Italia Femminile, Guagni: "Risultato fondamentale e partenza col botto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport, al termine del match dei Mondiali Femminili Australia-Italia (1-2), è intervenuta il difensore delle azzurre e della Fiorentina Alia Guagni: “Tutto è possibile, è stata una partita incredibile. È un risultato fondamentale, una partenza col botto che ci spinge a fare ancora meglio. L’Australia è una squadra molto forte, dovevamo capire come muoverci. Secondo me ci siamo organizzate bene e l’abbiamo gestita con tutto il reparto. Il ct ci ha detto di giocare come sapevamo e che tutto sarebbe venuto da sé”.