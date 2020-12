Italia femminile, Guagni: "Vogliamo gli Europei. Gama? Contenta per il suo nuovo ruolo"

vedi letture

Alia Guagni, ex giocatrice viola, ha parlato così a Radio1Sport all'intervallo di Italia-Danimarca: "Io sto bene, devo fare degli accertamenti ma sono pronta a tornare presto. Sono strascichi del Covid che non mi aspettando ma ci devo fare i conti. Bonansea? Ho perso 10 anni di vita, ma è stata molto brava. Siamo entrate in campo con il piglio giusto, dobbiamo ancora trovare il modo di alzare la squadra. Vogliamo andare agli Europei, dopo il Mondiale che abbiamo fatto non vogliamo fermarci. Su Gama vice-presidente? Sono super contenta lo merita e il calcio femminile merita tutta l’attenzione. È un passo davvero importante".