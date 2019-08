© foto di Imago/Image Sport

Gloria Marinelli, attaccante dell'Inter, per la prima volta è stata convocata in azzurro dalla CT Milena Bertolini. Queste le sue parole al canale Youtube della FIGC: “Quando ho ricevuto questa chiamata sono rimasta a bocca aperta perché non me l'aspettavo. È stato molto emozionante e sono scoppiata in lacrime davanti alle mie migliori amiche che erano con me in quel momento. Mi sento davvero fortunata. Queste ragazze sono fortissime, si allenano su ritmi molto molto alti, ma mi hanno accolta nel migliore dei modi e quindi sono felice e cercherò di fare sempre del mio meglio. Alcune ragazze mi hanno detto di stare tranquilla, fare quello che posso e migliorarmi ogni giorno perché secondo loro posso stare al passo”.