© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniela Sabatino, attaccante dell’Italia femminile, ha parlato in mix zone dopo la vittoria sul Galles di ieri dicendosi arrabbiata per il gol che non è arrivato: “Sono ancora arrabbiata per i gol che ho sbagliato, mi arrabbio quando non riesco a concretizzare occasioni importanti. In ogni caso sono contenta non solo per il risultato, ma anche per il gioco espresso. È stata una partita dura, su un campo al limite della praticabilità, ma abbiamo superato un’altra prova che servirà per arrivare pronte a giugno quando giocheremo il Mondiale. - conclude Sabatino come riporta Tuttosport – Siamo un gruppo unito e questo in campo si vede. Poi è giusto che giochi chi sta meglio e noi rispettiamo tutte le decisioni della ct Bertolini e faremo di tutto per metterla in difficoltà perché in questa squadra ci sono 23 titolari”.