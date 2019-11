© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La ct Milena Bertolini dovrà rinunciare al portiere Rachele Baldi dell’Empoli e all’attaccante Valentina Giacinti del Milan per le sfide contro Georgia e Malta in programma rispettivamente venerdì 8 novembre (ore 17.30 – diretta su Rai 2) allo Stadio ‘Ciro Vigorito’ di Benevento e martedì 12 novembre (ore 14.15 – diretta su Rai 2) allo Stadio ‘Teofilo Patini’ di Castel di Sangro. Al loro posto sono state così convocate due calciatrici del Milan, entrambe all’esordio in azzurro: Alessia Piazza, portiere, e Deborah Salvatori Rinaldi, attaccante.