Italia femminile U23, le convocate per lo stage: due le straniere

Primo raduno del 2019, il quarto stagionale, per la Nazionale Under 23 Femminile. Il tecnico Jacopo Leandri ha convocato 23 calciatrici per lo stage in programma da domenica 24 febbraio a domenica 3 marzo: le Azzurrine si alleneranno presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, dove affronteranno due test con la Nazionale Under 19 Femminile (martedì 26 febbraio - ore 11) e con l’Under 15 della Pistoiese (sabato 2 marzo – ore 15).

L’elenco delle convocate

Portieri: Rachele Baldi (Florentia), Francesca Durante (Fiorentina Women’s), Noemi Fedele (Fiorentina Women’s);

Difensori: Martina Fusini (Fiorentina Women’s), Martina Lenzini (Sassuolo), Beatrice Merlo (Internazionale Milano), Tecla Pettenuzzo (Sassuolo), Erika Santoro (Pink Sport Time), Giorgia Spinelli (Stade de Reims), Alice Tortelli (Fiorentina Women’s), Valery Vigilucci (Fiorentina Women’s);

Centrocampiste: Martina Brustia (Internazionale Milano), Arianna Caruso (Juventus), Benedetta Glionna (Juventus), Eleonora Goldoni (Lady Buccaneers), Gloria Marinelli (Internazionale Milano), Marta Teresa Pandini (Internazionale Milano), Alice Regazzoli (Internazionale Milano), Irene Santi (Internazionale Milano);

Attaccanti: Michela Cambiaghi (Sassuolo), Claudia Ferrato (Sassuolo), Martina Piemonte (Roma), Costanza Razzolini (Arezzo).