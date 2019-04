La centrocampista offensiva dell’Inter e della Nazionale U23 italiana Alice Regazzoli ha parlato ai microfoni di Inter TV dell’esperienza al Torneo La Manga e della promozione in Serie A: “È stata un'esperienza indescrivibile. Abbiamo giocato contro squadre come Norvegia, Svezia e Stati Uniti. Non pensavamo di portare a casa un grosso risultato, ma abbiamo ottenuto due vittorie. - continua Regazzoli come riporta Fcinternews.it - Campionato? Siamo davvero orgogliose di questo gruppo. Siamo veramente unite, puntiamo alla prossima partita più cariche che mai. Vogliamo vincerle tutte e chiudere la stagione a punteggio pieno”.