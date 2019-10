Italia U17 femminile, le convocate per le qualificazioni all'Europeo

Fonte: figc.it

Reduce dal doppio successo in amichevole contro le pari età della Serbia, domenica 6 ottobre la Nazionale Under 17 Femminile si ritroverà per preparare le gare della 1ª Fase di qualificazione al Campionato d’Europa, in programma a Edimburgo dal 14 al 20 ottobre.

Per il raduno - che si svolgerà a Tirrenia dal 6 al 12 ottobre - il tecnico Nazzarena Grilli ha deciso di puntare su un gruppo di 20 calciatrici classe 2003 e 2004, le stesse che poi si trasferiranno in Scozia per cercare di staccare il pass per l'Elite round.

In questa prima fase di qualificazione le Azzurrine affronteranno a Oriam – quartier generale delle nazionali di calcio e rugby – il Montenegro (lunedì 14 ottobre) e l’Irlanda del Nord (giovedì 17 ottobre), mentre nell’ultima partita (domenica 20 ottobre) sfideranno all’ ‘Anslie Park Stadium’ le padrone di casa della Scozia. Accedono alla Fase élite le prime due di ciascun girone e le quattro migliori terze classificate degli 11 raggruppamenti.

L’elenco delle convocate:

Portieri: Astrid Gilardi (FC Inter), Valentina Soggiu (Juventus)

Difensori: Elena Battistini (Castelvecchio Cesena), Erika De Pellegrini (Hellas Verona), Rossella Larenza (Pink Bari), Sofia Panetta (FC Inter), Alice Pellinghelli (Sassuolo)

Centrocampiste: Giada Abate (Genoa), Valentina Colombo (Atalanta), Valentina Gallazzi (FC Inter), Alice Giai (Juventus), Elisa Mariani (FC Inter), Maria Letizia Musolino (Juventus), Matilde Pavan (FC Inter)

Attaccanti: Nicole Arcangeli (Juventus), Chiara Beccari (Juventus), Alice Ilaria Berti (Juventus), Alice Corelli (AS Roma), Arianna Marengoni (FC Inter), Emma Severini (AS. Roma)

Staff - Allenatore: Nazzarena Grilli; Vice allenatore: Selena Mazzantini; Segretario: Daniela Censini; Preparatore dei portieri: Matteo Fantozzi; Preparatore atletico: Fabio Patteri; Medico: Sebastiano Porcino; Fisioterapista: Giuseppina Miranda.

*Il calendario del Gruppo 10

Prima giornata (14 ottobre)

ITALIA-Montenegro (ore 13 italiane, National Performance Center – Edimburgo)

Scozia-Irlanda del Nord (ore 18.30 italiane, National Performance Center – Edimburgo)

Seconda giornata (17 ottobre)

ITALIA-Irlanda del Nord (ore 13 italiane, National Performance Center – Edimburgo)

Scozia-Montenegro (ore 18.30 italiane, National Performance Center – Edimburgo)

Terza giornata (20 ottobre)

Scozia-ITALIA (ore 13.30 italiane, Ainslie Park Stadium – Edimburgo)

Montenegro-Irlanda del Nord (ore 13.30 italiane - National Performance Center – Edimburgo)

*si qualificano per la Fase élite le prime due di ciascun girone e le quattro migliori terze classificate degli 11 raggruppamenti