Italia U23 femminile, out Lenzini. Al suo posto c'è Di Guglielmo

Sotto la supervisione della Ct della Nazionale Femminile Milena Bertolini, la Nazionale Under 23 Femminile si allena da ieri al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia in quello che è l’ultimo stage del 2019. Da Annamaria Serturini a Giada Greggi, da Arianna Caruso a Gloria Marinelli, sino a Roberta Aprile e Agnese Bonfantini, tra le 30 calciatrici convocate per il raduno ci sono diverse ragazze che hanno già esordito nella Nazionale maggiore. Oggi e domani le Azzurrine sosterranno una doppia seduta di allenamento, con il raduno che terminerà giovedì pomeriggio dopo la sessione di allenamento della mattina.

L’elenco delle convocate

Portieri: Roberta Aprile (FC Inter), Beatrice Beretta (Juventus), Camilla Forcinella (Hellas Verona), Amanda Tampieri (Florentia San Gimignano);

Difensori: Paola Boglioni (Empoli), Margherita Brscic (Juventus), Ilaria Capitanelli (Pink Sport Time), Martina Di Bari (Pink Sport Time), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Michela Giordano (Juventus), *Martina Lenzini (Sassuolo), Beatrice Merlo (FC Inter), Tecla Pettenuzzo (AS Roma), Francesca Quazzico (FC Inter), Valery Vigilucci (Fiorentina Women’s);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Anna Catelli (FC Inter), Sofia Colombo (FC Inter), Giada Greggi (AS Roma), Marta Mascarello (Fiorentina), Cecilia Prugna (Empoli); Ludovica Silvioni (Juventus);

Attaccanti: Melissa Bellucci (Juventus), Agnese Bonfantini (AS Roma), Asia Bragonzi (Juventus), Caterina Fracaros (FC Inter), Gloria Marinelli (FC Inter), Elisa Polli (Tavagnacco), Annamaria Serturini (AS Roma), Silvia Zanni (Sassuolo).

*sconvocata, al suo posto convocata Lucia Di Guglielmo (Empoli)

Staff – Coordinatrice Nazionali Femminili: Milena Bertolini; Staff Tecnico: Jacopo Leandri, Enrico Maria Sbardella, Elena Proserpio Marchetti, Viviana Schiavi, Cristiano Viotti, Mattia Volpi, Adalberto Zamuner, Federico Pannoncini. Staff Medico: Emanuele Cascella, Emanuele Provini, Salvatore Caruso, Carlo Massafra.