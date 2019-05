Italidonne, Serturini: "Se ripenso al gol all'esordio ho ancora i brividi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’attaccante della Roma femminile, e della Nazionale italiana, Annamaria Serturini ha parlato ai microfoni di Rome TV della propria stagione: “Questa è stata la migliore annata della mia carriera, sono contenta di aver dato il mio contributo alla squadra per arrivare quarte. Ho fatto 13 gol, ma l’importante sono le vittorie della squadra, non i miei risultati personali. Spero di continuare così anche nella prossima stagione quando punteremo alla zona Champions League. - continua Serturini parlando dell’azzurro - È stata una grandissima stagione, oltre che con la Roma anche con la Nazionale, con la mia prima convocazione. Non me l'aspettavo, era il mio sogno fin da bambina. Se ripenso al gol all'esordio mi vengono ancora i brividi”.