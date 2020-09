Juve Women, ag. Ippolito: "Sognava questo debutto in Italia. Si ispira a Messi e Zidane"

vedi letture

Nell’ultima giornata di campionato, contro la San Marino Academy, la centrocampista argentina Dalila Ippolito, classe 2002, ha fatto il suo esordio con la maglia della Juventus Women dove è arrivata in estate. Il suo agente Chavi Pascual intervistato da TuttoJuve.com ha parlato dell’impatto della calciatrice col mondo bianconero: “L’esordio era il sogno di Dalila e si è realizzato domenica. Da quando siamo arrivati in Italia e ha dovuto affrontare la quarantena, non pensava ad altro che al giorno in cui poter debuttare con la Juventus. Dopo il fischio finale era molto felice e mi ha detto che voleva giocare ancora qualche minuto. Non è stato facile allontanarsi così tanto da casa e dalla famiglia, ma è una ragazza molto più matura della sua età. Ha dovuto superare cose più difficili, ma ora è felice a Torino ed è rimasta affascinata dalla bellezza della città. - continua Pascual – La trattativa è nata ai Mondiali in Francia dove è stata la più giovane debuttante nella storia dell’Argentina. Ci sono stati tanti interessamenti anche da Stati Uniti, Spagna e Francia, ma poi è arrivata la possibilità con la Juventus grazie all’accordo fra la mia agenzia e quella di Federico Pastorello grazie al lavoro di Claudia Romanelli. Il suo obiettivo è adattarsi al calcio europeo e iniziare ad adattare il suo gioco a quello della squadra. Vuole diventare una giocatrice importante per la Juve e per il calcio italiano e vincere titoli sia a livello nazionale che internazionale. Modelli? Il giocatore che più le piace è ovviamente Messi, ma le piace molto anche Zidane che ha studiato molto per imitare la sua marsigliese e riproporla in campo in alcune occasioni”.