ufficiale Pomigliano, colpo a centrocampo: torna l'argentina Ippolito

Dalila Belén Ippólito ritorna al Pomigliano dopo aver giocato la scorsa stagione nel Parma. Nata a Buenos nel 2002 è reduce dall’esperienza mondiale con la nazionale argentina.

Ippólito cresce a Villa Lugano, barrio della capitale Buenos Aires, vestendo la maglia del Jóvenes Deportistas. Nel 2013 si trasferisce al River Plate, debuttando in prima squadra soltanto due anni dopo, nel 2015. Entrata in pianta stabile nella prima squadra, gli anni successivi si rivelano i più vincenti con Dalila che a soli 15 anni, conquista il titolo di campione di Argentina e disputa la Copa Libertadores Femenina arrivando terza nel torneo. In virtù delle buone prestazioni con il River Plate, nel 2019 si trasferisce al UAI Urquiza con la quale colleziona 13 partite tra campionato e coppa. Il 19 agosto 2020, svincolatasi dall’UAI Urquiza, viene acquistata dalla Juventus collezionando quattro presenze in campionato. A fine luglio 2021 viene trasferita in prestito al Pomigliano, società neopromossa in Serie A. Viene impiegata in 19 dei 22 incontri di campionato, debuttando con la nuova maglia fin dalla prima giornata. Viene poi ceduta a titolo definitivo al Parma e dopo la retrocessione delle crociate, decide di fare ritorno al Pomigliano pronta a disputare una nuova stagione in Serie A con le pantere.

Con la Nazionale argentina Ippólito veste la maglia dell’Under1 7 per poi fare la trafila delle giovanili dall’ Under 19 fino all’Under 20, disputando con quest’ultima il campionato sudamericano di Argentina 2020. Nel 2019 viene inserita nella lista delle 23 calciatrici convocate per il Mondiale di Francia 2019, esordendo nell’incontro della fase a gironi con la Scozia. Esperienza ripetuta con l’Albiceleste al recente mondiale di Australia e Nuova Zelanda.