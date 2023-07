ufficiale Pomigliano, doppio colpo in entrata: ecco le argentine Szymanowski e Ippolito

Inizia a muoversi il mercato del Pomigliano in vista della prossima stagione di Serie A Femminile. Il club campano ha annunciato quest'oggi un doppio colpo in entrata dal sapore argentino. Sono infatti state tesserate Marianela Szymanowski, classe '90 che lo scorso anno ha giocato con la maglia del Villarreal in Spagna e vanta un passato con la nazionale albiceleste, e Dalila Ippolito, classe 2002 lo scorso anno a Parma e con un passato già nelle fila delle Pantere. Quest'ultima è attualmente impegnata in Australia e Nuova Zelanda con l'Argentina che lunedì 24 luglio sfiderà l'Italia nella prima giornata del Girone G. Questa la nota del club campano:

Tra ritorni e nuovi arrivi inizia a prendere forma il Pomigliano 2023-24. Szymanowski e Ippolito sono calciatrici granata.

Marianela Szymanowski Alonso è una nuova calciatrice del Pomigliano. Argentina e centrocampista offensiva, è nata a Buenos Aires il 31 luglio 1990 ed ha disputato l’ultimo campionato nel Rayo Vallecano. La sua unica partecipazione a un torneo ufficiale con la maglia della nazionale argentina risale alla Copa América in Ecuador nel 2014. Dopo 7 anni viene richiamata in nazionale dal nuovo commissario tecnico Germán Portanova e disputa tre incontri amichevoli. Nel suo personale curriculum vanta 30 presenze e 3 reti con l’Atletico Madrid (2008-2011), 10 presenze con il Rayo Vallecano (2011-2016), 51 presenze e 9 reti con la maglia del Valencia (2016-2018), 51 presenze e 9 reti con il Valencia (2016-2018), 44 presenze e 4 reti con il Betis (2018-2020), 19 presenze e 4 reti con l’Espanyol (2020-2022). Nel 2022 ritorna a vestire i colori del Rayo Vallecano. Da oggi è una nuova pantera.

Dalila Belen Ippolito ritorna a Pomigliano per cercare il giusto riscatto dopo una stagione non positiva. Nel 2020, svincolatasi dall’UAI Urquiza, viene acquistata a parametro zero dalla Juventus dove ha collezionato quattro presenze in campionato. A fine luglio del 2021 arriva in prestito al Pomigliano, dove gioca 19 dei 22 incontri di campionato, risultando con le sue giocate decisiva nella corsa salvezza delle pantere. Attualmente è in Nuova Zelanda per partecipare ai mondiali con la maglia della nazionale argentina.