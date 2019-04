Juve Women, Giuliani: "Il movimento è cresciuto. Qui sono al top"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistata da La Gazzetta dello Sport il portiere della Juventus Women e della Nazionale femminile Laura Giuliani ha parlato della sua carriera, che l’ha portata a giocare in Germania, del ritorno in Italia e della crescita del movimento femminile degli ultimi anni: “Quando sono andata via giocavo nel Como, neopromosso in Serie A, e mi allenavo tre volta a settimana. Cinque anni dopo sono tornata alla Juventus con strutture all’avanguardia, allenatori professionisti e una squadra che ha obiettivi importanti. Poi a livello generale il campionato si è alzato di livello ed è molto più combattuto. Se non fosse arrivata questa chiamata sarei rimasta in Germania dove ho acquisito la mentalità tedesca, diventando ordinata e schematica. Lì si dà priorità alla parte fisica, le atlete vengono trattate come delle macchine e poi c’è il professionismo anche se in realtà solo chi gioca nei 3-4 top club può permettersi di non lavorare. Quando sono partita a 19 anni per la Germania era perché volevo misurarmi nel campionato migliore d’Europa, ma oggi il livello del nostro calcio è cresciuto e una ragazza giovane può anche restare qui cercando di approdare in un top club. - continua Giuliani – In questa stagione dovevamo fare meglio in Champions dove siamo uscite al primo turno e il prossimo anno, se ci qualificheremo, proveremo a fare più strada. Dobbiamo pensare però a domani, a vincere a Verona e conquistare lo Scudetto. E poi alla finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Diffidenza nei nostri confronti? Non viene capito a 360 gradi ed è considerato di secondo piano rispetto a quello degli uomini. Non è inferiore, solo diverso, ma per come sta crescendo fa divertire. A chi ha pregiudizi consiglio, veniteci a vedere, vi innamorerete”.