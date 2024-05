Le pagelle di Buongiorno: solita prestazione importante, gioca con il cuore in mano

Un'altra prestazione maiuscola di Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino ha bloccato Zirkzee nella sfida di ieri sera contro il Bologna. "Gioca con il cuore in mano - analizza la Gazzetta dello Sport - riuscendo ad aggiungere una qualità negli anticipi di alta scuola. Non lascia nulla a Zirkzee, si propone a caccia del gol. Serata monumento". "Solita prestazione importante ma questa, oramai, non è più una novità - scrive Tuttosport -. Spesso va su Zirkzee e lo controlla come se bevesse un bicchiere d’acqua fresca a Ferragosto: senza problemi, per rendere l’idea. E invita sempre i compagni a proiettarsi in avanti, anche se non sempre i suoi consigli vengono recepiti".

Questo il commento di TMW: "Anche stasera ha dimostrato di essere uno dei migliori difensori di tutta la Serie A. Annulla Zirkzee e si impone in ogni duello".

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Torinogranata.it: 7