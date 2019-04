Juve Women, Guarino: "Puntiamo ai vertici europei entro qualche anno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rita Guarino, allenatrice della Juventus Women, ha parlato in occasione dell’evento “L’Europa siamo noi” facendo il punto sul presente e il futuro del calcio femminile: “In questo mondo c’è ancora un problema di genere, ma oggi a ogni bimba che inizia a giocare a pallone posso assicurare che può sognare un futuro nel calcio. E questo è un passo avanti. - continua Guarino soffermandosi poi sulla Juve come riporta La Stampa - Stiamo cercando di far crescere i nostri talenti e rispetto a quando giocavo io c’è maggiore visibilità anche se la sostanza non è stata rivoluzionata. Il merito va anche all’ingresso di grandi società, come la Juventus appunto, che hanno permesso di avere una platea più ampia. Avere la possibilità di giocare davanti a tante persone come capitato con la Fiorentina è un’altra cosa rispetto a giocare di fronte a pubblici ristretti. Europa? Nel giro di qualche anno dobbiamo arrivare a giocare ai massimi livelli fuori dai confini nazionali, lottare per il vertice anche lì. Quest’anno c’è stata amarezza, ma anche la consapevolezza di dover recuperare ancora terreno rispetto al resto d’Europa che ha avuto la fortuna e il merito di partire prima”.