© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistata da Jtv la calciatrice Tuija Hyyrynen ha parlato della sua esperienza in bianconero ripercorrendola dall’inizio: “Avevo detto al mio procuratore che cercavo nuove opportunità, una nuova sfida e quando lui mi scrisse se mi sarebbe piaciuto giocare alla Juventus non ho avuto dubbi. Gli ho risposto subito di sì e poi sono venuta qui per conoscere l’ambiente e il mister e sono rimasta sbalordita. Per me era un onore essere chiamata da un club importante e storico come questo e penso che giocare qui sia il punto più alto della mia carriera. - continua la finlandese – Indossare la maglia della Juve è qualcosa di speciale ed è stato fantastico ottenere i risultati che abbiamo ottenuto nelle prime due stagioni”.