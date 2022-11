ufficiale Hyyrynen annuncia l'addio al calcio. Ha vinto 5 Scudetti con la Juve Women

vedi letture

Grande protagonista del primo quinquennio della Juventus Women, cinque Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane in bacheca, Tuija Hyyrynen ha annunciato il proprio addio al mondo del calcio. La finlandese, 121 presenze con la propria nazionale, all’età di 34 anni ha infatti appeso le scarpette al chiodo e salutato con un messaggio quello sport che tante gioie le ha dato: “Dopo aver giocato l'Europeo e aver vinto tutto con la Juve, mi sono presa del tempo per pensare cosa fare nei prossimi mesi. E ora sono orgogliosa di annunciare il mio ritiro dal calcio professionistico. Per tanti anni il calcio mi ha dato modo di svegliarmi ogni giorno sapendo che avrei imparato cose nuove, sognando in grande. Ho girato il mondo, conoscendo nuove lingue e nuove culture, ho imparato innumerevoli lezioni di vita. - continua la duttile difensora - Mi ha ispirata a essere un esempio per le nuove generazioni, per fare in modo che possano aspirare ancora più in grande di quanto ho fatto io. Dopo 13 anni all'estero, 15 in Nazionale, 16 trofei e tante amicizie, sento che è il momento di provare nuove esperienze nella mia vita. Voglio ringraziare tutti coloro che ho incontrato in questi anni meravigliosi, dalle compagne agli allenatori, dalle avversarie ai tifosi. Voi avete reso possibile tutto questo".