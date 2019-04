© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore della Juventus Women e della Nazionale Cecilia Salvai ha iniziato oggi il percorso di riabilitazione dopo l’intervento al ginocchio che la terrà lontana dai campi di gioco per circa sei mesi facendole saltare il grande appuntamento estivo di questa stagione: ovvero la Coppa del Mondo. “Oggi inizia un nuovo percorso. Si ricomincia da qui. - scrive Salvai sul proprio profilo Instagram in una foto dove appare davanti al J Medical in stampelle - Da questo mio sorriso e da una voglia matta di tornare in campo il prima possibile”.