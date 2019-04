© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiana Girelli, campionessa d'Italia con la Juventus Women, ai microfoni di Sky Sport ha commentato lo scudetto vinto: "Per me è il primo, l'anno scorso ero dall'altra parte e ho sofferto tanto, chi era a Brescia lo sa bene. E io questo lo dedico anche a loro, perché ho pensato a quelle lacrime e volevo riprendermi quello che l'anno scorso non ho potuto vivere. Vincerlo da juventina è qualcosa di bello, siamo entrate nella storia. Aspettiamo i nostri colleghi maschi e potremo scrivere una pagina importante del calcio europeo perché maschile e femminile credo non sia mai successo nello stesso giorno. A chi lo dedico? A tutte le persone che mi vogliono male".