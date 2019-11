© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Laura Giuliani, portiere delle Juventus Women, ha commentato così il 2-2 con il Milan arrivato negli ultimi secondi: "È un pari un po' amaro, però il Milan se lo è meritato perché è andato a cercare un pareggio al 90', ce l'ha messa tutta ed è stato premiato. Noi siamo state un po' disattente. Ce l'abbiamo messa tutta anche se non era possibile giocare il nostro calcio in questo campo. Nel complesso credo abbiamo giocato un'ottima partita e usciamo soddisfatte per il carattere che abbiamo messo in campo", le sue parole riportate dal sito ufficiale della Juventus.