Juventus Women, Guarino sulla sfida al Lione: "Domani dobbiamo superare i nostri limiti"

vedi letture

L’allenatrice della Juventus Women Rita Guarino ha parlato ai microfoni di Jtv della sfida di domani contro il Lione valida per il ritorno – l’andata a Torino è finita 3-2 per le francesi – dei sedicesimi di Women’s Champions League: “Affronteremo la gara con l’entusiasmo e la voglia di confrontarci con una grande squadra che gioca un ottimo calcio, cercando di dare il massimo per poter offrire un’ottima prestazione. Sicuramente loro avranno un altro atteggiamento, non si aspettavano un Juve di questo tipo anche se non credo ci abbiano sottovalutato all’andata. Ma domani faranno molta più attenzione. - continua Guarino – Questo è l’ultimo impegno del 2020 e voglio che le ragazze mettano in campo tutte le energie e la lucidità che possiedono. In una partita che ti può mettere davvero in grande difficoltà e voglio vedere una squadra che cerca fino all'ultimo di dare sfogo alle proprie energie. Bisogna andare oltre la stanchezza fisica e mentale, superare i nostri limiti perché si tratta di una gara per cercare di fare un ulteriore step in avanti”.

Queste invece le parole del tecnico del Lione Femminile Jean-Luc Vasseur: “Non vediamo l’ora di concludere questo 2020 ricco di successi vincendo e passando il turno. Dobbiamo ridurre al minimo la prestazione della Juventus a cui all’andata abbiamo concesso troppe occasioni. Il risultato è positivo, ma abbiamo preso due gol e dobbiamo cancellare questa cosa”.