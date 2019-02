Il tecnico della Juventus Women Rita Guarino ha parlato ai microfoni di Juventus tv dopo la rotonda vittoria per 2-0 nello scontro diretto contro il Milan: “Era inevitabile che il risultato scaturisse da una grande prestazione. Sapevamo di dover dare tantissimo e per questo sono contenta e faccio i complimenti alle ragazze. Abbiamo cercato di sfruttare le nostre caratteristiche mantenendo la calma e la concentrazione necessarie. - conclude Guarino come riporta Tuttojuve.com - Bene anche in difesa, ci siamo mosse bene, accorciando gli spazi, una vittoria davvero meritata. Adesso pensiamo alla Coppa Italia, vogliamo chiudere e passare il turno".