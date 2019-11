Juventus Women in piena emergenza difesa nel big match con il Milan

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juventus Women in piena emergenza in difesa a margine del big match con il Milan, alla sesta giornata di Serie A Femminile. Coach Rita Guarino deve fare i conti con gli acciacchi di Sara Gama (polpaccio destro) e Linda Sembrant (polpaccio sinistro): difficile che entrambe scendano in campo a Monza. Più probabile che Hyyrynen venga dirottata al centro della difesa, insieme alla giovane Panzeri, o all’occorrenza venga arretrata una dalla linea di centrocampo, come Pedesen, che lascerebbe spazio in mediana a Caruso. Sulla corsia esterna potrebbe trovare spazio Sikora. Mentre in avanti, magari per uno spezzone sul finale, potrebbe esserci anche il rientro di Bonansea, dopo l’infortunio di inizio stagione. Tra i pali torna dal primo minuto Giuliani. Bacic, squalificata, spinge tra le convocate la giovanissima classe 2003 Beretta, portiere titolare della formazione Primavera. Probabile formazione: Giuliani; Sikora, Hyyrynen, Gama (Panzeri), Boattin; Galli, Pedersen, Rosucci; Girelli, Aluko, Cernoia.