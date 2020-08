Juventus Women, Maria Alves: "Un'occasione per mettere in pratica quello su cui lavoriamo"

Maria Alves, attaccante della Juventus Women, ha commentato attraverso il proprio profilo Twitter la vittoria in amichevole delle bianconere per 4-0 contro il Servette dove ha trovato anche la via della rete: "Ieri abbiamo avuto un'altra occasione per mettere in pratica tutto quello su cui stiamo lavorando per la nostra stagione. Cerco sempre di migliorare ad ogni sessione di allenamento, in modo da essere preparata per l'inizio del campionato. Questa è la strada, sempre insieme".