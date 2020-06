Juventus Women, Maria Alves: “Molto felice di giocare un altro anno qui”

La calciatrice della Juventus Women Maria Alves attraverso il proprio profilo instagram ha espresso la propria felicità per il rinnovo con il club bianconero arrivato quest’oggi: “Sono molto felice di rinnovare per un altro anno con la Juventus. In attesa dell’inizio della prossima stagione. - si legge nel post della brasiliana – Grazie Dio per tutto quello che hai fatto nella mia vita, fai che sia un altro anno benedetto”.