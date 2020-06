Kerr: "Una volta faticavamo a organizzare le amichevoli. Ora organizzeremo un Mondiale"

La stella dell’Australia femminile Sam Kerr ha commentato la decisione della FIFA di assegnare i Mondiali del 2023 al suo paese che lo organizzerà assieme alla vicina Nuova Zelanda: “Quando ho iniziato a giocare per le Matildas riuscivamo a malapena ad organizzare una partita amichevole in casa e ora ospiteremo il più grande e importante torneo di calcio femminile. Molte persone hanno detto che l’Australia non è una nazione calcistica, ma mostreremo loro che si sbagliano e che il calcio sta crescendo. Questo evento sarà significativo non solo per il movimento femminile, ma anche per quello maschile. - continua Sam Kerr – Saremo di ispirazione alle nuove generazioni perché potranno vederci da vicino e a orari normali, senza doversi alzare alle tre del mattino. Io sono ancora ispirata da quello che fece all’Olimpiade del 2000 Cathy Freeman. Io e le mie compagne speriamo di poter essere qualcosa di simile per i giovani che ci guarderanno e speriamo che fra 20 anni ci ricordino allo stesso modo”.