L'allarme di Miedema: "Temo che questa crisi possa rallentare la crescita del calcio femminile"

L'attaccante dell'Arsenal Women e dell'Olanda Vivianne Miedema teme che la crisi provocata dall'emergenza Coronavirus possa avere ripercussioni negative sul calcio femminile: “Probabilmente il nostro movimento faticherà dopo questo periodo, la crescita potrebbe essere rallentata e molti club potrebbero vivere momenti difficili visto che sia la FIFA sia la UEFA stanno perdendo molti soldi in questo momento. Temo che se i club dovessero trovarsi a tagliare qualcosa taglieranno gli investimenti nei confronti del calcio femminile e per me questa non è una decisione giusta. - continua Miedema a BBC Sports - Stop al campionato? Se pensano che questa sia l'opzione più sicura per la salute delle calciatrici e di tutti coloro che lavorano con noi allora l'accetteremo e riprenderemo il prossimo anno. Sarà però difficile decidere a chi assegnare il titolo visto che il Chelsea è dietro il Manchester City di un punto, ma con una partita in meno”.