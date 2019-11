L'Inghilterra sfida gli USA: per essere la 1^ lega femminile al mondo

© foto di Insidefoto/Image Sport

L’Inghilterra sfida gli Stati Uniti e punta a diventare il campionato più importante e ricco al mondo anche a livello femminile. La Football Association infatti ha in programma di alzare il tetto salariale per attrarre sempre più campionesse internazionali. Lo ha rivelato Kelly Simmons, responsabile del calcio femminile della FA, in un’intervista in cui lancia la sfida agli NWSL (il massimo campionato USA): “Siamo disposti a rivedere il tetto salariale se i club lo ritengono restrittivo, ma sempre nell’ottica di mantenere un certo equilibrio competitivo. - continua Simmons - Vogliamo assicurarci un seguito sempre maggiore e per farlo serve che i club non siano ostacolati nella loro crescita e nella possibilità di attrarre i maggiori talenti calcistici, ma sempre mantenendo la sostenibilità del sistema”.

Un sistema che con l’arrivo di altre stelle sulla scia di Sam Kerr, che ha firmato con il Chelsea per circa 600mila dollari a stagione, punta a crescere, aumentare gli introiti relativi a diritti tv e presenze allo stadio per continuare a crescere e diventare la lega numero uno al mondo. Come successo negli ultimi due decenni alla Premier League nel mondo maschile