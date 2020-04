Lecce, Sticchi Damiani: “Speriamo di scrivere una pagina importante anche al femminile"

vedi letture

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani in una diretta instagram sui canali social del club salentino ha parlato anche dello sbarco nel mondo femminile e della volontà di raggiungere successi anche in quel campo dopo l'approdo in Serie A con il club maschile: “Era un progetto che volevamo fare da tempo, abbiamo trovato una realtà che già esisteva (la Asd Salento Women Soccer NdR) molto seria e condotta in maniera impeccabile. È stato facile entrare in una storia così bella e ora speriamo di scrivere anche nel femminile qualche pagina importante”.