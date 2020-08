Lione, Lola Gallardo positiva al Covid-19: a rischio la sfida col Bayern

vedi letture

Lola Gallardo, portiere del Lione femminile, è risultata positiva al Covid-19. La calciatrice aveva effettuato le visite nei giorni scorsi, ma il risultato del primo tampone non ha chiarito la positività dell'atleta. La conferma è però arrivata nella giornata di ieri: la Gallardo è stata messa in quarantena come previsto dal protocollo medico e molto probabilmente non potrà giocare il quarto di finale di Champions League contro il Bayern Monaco.